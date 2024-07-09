Специалисты перечислили полезные для здоровья свойства гвоздики

Исследования показывают, что гвоздика как пряность имеет множество преимуществ для здоровья человека. Однако перед её употреблением нужно проконсультироваться с врачом.

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Содержит много антиоксидантов. В гвоздике есть витамины, минералы, антиоксиданты. В качестве природного антиоксиданта в составе этой пряности можно назвать эвгенол.

Хорошо сказывается на здоровье печени. Результаты исследования 2022 года показали, что экстракт гвоздики заживляет повреждение печени, связанное с тиоацетамидом. Правда, работ, доказывающих пользу этого продукта для печени, ещё слишком мало.

Защищает от рака. Некоторые исследования демонстрируют, что масло гвоздики защищает от рака.

Уничтожает бактерии. Научно доказано, что у гвоздики есть противомикробные свойства.

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Контролирует уровень сахара в крови. В ходе одного исследования выяснилось, что у тех, кто принимал 250 мг экстракта гвоздики в сутки в течение 30 дней, намного меньше повысился уровень сахара в крови после еды.

Укрепляет кости. Результаты исследований на животных позволяют сделать вывод, что эвгенол может привести к увеличению костной массы.

Избавляет от болей в желудке. Некоторые исследования показывают, что эвгенол помогает в лечении язвы желудка.