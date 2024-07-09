В России создадут «индивидуальные» вакцины против рака

Российские ученые приступили к разработке терапевтических вакцин персонализ для борьбы с онкологией. Они будут персонализированы под пациента. Ученые университета «Сириус» будут отвечать за методы контроля качества новых вакцин.

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Проект получил поддержку Министерства здравоохранения России. В нем участвуют ведущие научные центры страны, включая центр им. Гамалеи, центр им. Блохина, центр радиологии и университет «Сириус».

В пресс-службе университета сообщили, что новый метод лечения основан на технологии мРНК-вакцин. В отличие от традиционных вакцин, которые «тренируют» иммунитет к заранее известным вирусам, мРНК-вакцины «обучают» его распознавать и уничтожать конкретную опухоль.

Вакцина будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента. Для этого ученые будут использовать данные о генетическом профиле его опухоли. Ученые уже провели первые испытания на мышах. Результаты показали, что у привитых животных размер опухоли уменьшался, а у непривитых — нет.