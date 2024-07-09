Ученые посчитали, на сколько лет можно продлить жизнь при отказе от курения

Хотя имеется множество исследований, посвящённых эффектам воздействия никотина на организм человека, информации о количественной оценке влияния курения на ожидаемую продолжительность жизни недостаточно. Особенно, это касается возрастной группы старше 65 лет.

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Новое исследование, опубликованное в Американском журнале профилактической медицины, приводит конкретные данные: сколько лет могут прибавить к своей жизни курильщики при отказе от этой привычки, в зависимости от возраста.

Показатели смертности в разбивке по возрасту и статусу курения были рассчитаны с использованием относительных рисков смертности, полученных на основе различных официальных источников, включая исследование по профилактике рака, данных Национального опроса о распространённости курения в сфере здравоохранения за 2018 год, данных переписи населения США и показателей смертности в США за 2018 год.

Впоследствии были составлены таблицы продолжительности жизни с разбивкой по статусу курения: никогда, в настоящее время и в прошлом. Затем сравнивалась ожидаемая продолжительность жизни для всех трёх статусов курения, включая продолжительность жизни людей, бросивших курить в разном возрасте от 35 до 75 лет. Кроме того, было рассчитано для каждой группы количество лет, потерянных из-за курения, и количество лет, полученных при отказе от курения в разном возрасте. Анализ проводился в 2023 году.

Главная тенденция, которая была доминирующей: ранний отказ от курения позволяет продлить жизнь на максимальное количество лет. Например, у 36 % людей, бросивших курить в 35 лет, продолжительность жизни увеличилась бы, как минимум, на 8 лет.

Однако даже те, кто бросил курить в возрасте 65 лет и старше, всё ещё могут значительно увеличить продолжительность своей жизни (данные по возрастам приведены в таблице).

Также анализ показывает, что, по сравнению с людьми, которые никогда не курили, те, кто курил в возрасте 35, 45, 55, 65 и 75 лет и продолжал курить на протяжении всей своей жизни, потеряли 9,1, 8,3, 7,3, 5,9 и 4,4 года жизни соответственно.