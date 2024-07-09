Названа неожиданная польза черной смородины для здоровья

Группа учёных из Национального научно-исследовательского института биологии и питания животных в Румынии изучили фенольный профиль экстрактов чёрной смородины, её листьев, плодов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Foods.

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Чёрная смородина особенно богата биологически активными соединениями, в том числе антоцианами, проантоцианидинами, кверцетином, мирицетином, фенольными кислотами и изорамнетином. В ней содержится много витамина С, который вместе с биоактивными фенолами способствует высокой антиоксидантной активности ягод. По мнению учёных, такой питательный состав помогает предотвратить сердечно-сосудистые и воспалительные заболевания.

Команда добавляет, что чёрная смородина также защищает от повреждения нейронов, вызванного окислительным стрессом.

Оценивая антиоксидантный потенциал, эксперты обнаружили, что листья обладают более сильными антиоксидантными свойствами по сравнению с плодами. Причём экстракт листьев является самым мощным антиоксидантом, изученным для борьбы со свободными радикалами.

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