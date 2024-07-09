ИИ научили определять устойчивость бактерий к антибиотикам по снимкам микроскопа

Ученые из Кембриджа разработали искусственный интеллект (ИИ), который по изображениям микроскопа может определить устойчивость бактерий к антибиотикам, всего за несколько часов. Обнаружение устойчивых к лечению инфекций — серьезная проблема здравоохранения. Традиционные методы диагностики занимают несколько дней, что приводит к неэффективному лечению и росту резистентности.

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Группа ученых под руководством профессора Стивена Бейкера создала алгоритм машинного обучения, способный по изображению идентифицировать бактерии Salmonella Typhimurium, устойчивые к антибиотику ципрофлоксацину.

S. Typhimurium вызывает желудочно-кишечные заболевания и болезни подобные тифу. Инфекции лечат антибиотиками, но бактерии становятся все более устойчивыми к ним. Исследователи использовали высокотехнологичный микроскоп для изучения S. Typhimurium, воздействуя на них ципрофлоксацином. Затем, по пяти ключевым признакам на изображениях, они обучили алгоритм отличать устойчивые бактерии от восприимчивых.

Алгоритм успешно определил чувствительность бактерий к препарату по изображениям всего за 6 часов культивирования, в отличие от стандартных 24 часов.

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать систему, расширив базу данных бактерий и научив ее распознавать устойчивость к другим антибиотикам.