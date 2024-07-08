Российские ученые предложили новый способ производства продуктов питания

Научные организации России предложили проект по разработке микробиологических производств для создания новых продуктов питания. Инициатива, представленная на встрече глав академий наук стран БРИКС, направлена на решение проблемы недостатка земли для сельского хозяйства и будущего продовольственного кризиса.

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Ученые планируют использовать бактерии, способные преобразовывать неорганические соединения с использованием электричества в качестве источника энергии. Такие микроорганизмы могут значительно повысить эффективность производства веществ, необходимых для пищевой промышленности.

Эксперты уверены, что использование микробиологических технологий не только увеличит производство, но и способствует снижению парниковых газов, что является важным шагом в борьбе с изменением климата. Также новые продукты, разработанные с участием бактерий, позволят эффективно сохранять и использовать излишки энергии.