Врач назвал поцелуй «молекулярным собеседованием» при выборе партнера

Это возможность двух иммунных систем обменяться данными и определить совместимость для продолжения рода.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала ассистент кафедры нормальной физиологии Университета им. Сеченова Яна Венерина.

«У нас на губах и в ротовой полости много рецепторов различных. Поцелуи нашему мозгу тоже предоставляют важную информацию, потому что мы партнёра выбираем запах, обонятельная система и главный комплекс гистосовместимости. Это такие гены, которые сканируют белки, и с их помощью наша иммунная система распознаёт свои собственные клетки, чужие клетки, и это помогает нашему иммунитету работать. Эти белки играют большую роль при выборе полового партнёра, потому что женщины подсознательно выбирают партнёров с наиболее отличающимся от собственного главным комплексом гистосовместимости. Это залог получить здоровое потомство. Поцелуй — это возможность двух иммунных систем проконтактировать, обменяться сведениями и понять, насколько всё это может сработать для успешного продолжения рода. Плюс от поцелуя в организме запускается выделение дофамина и окситоцина. Поцелуй — это такой фейсконтроль, молекулярное собеседование».



Ранее психолог указала на сексуальное влечение «по умолчанию» при дружбе мужчины и женщины. Зачастую такие люди друг другу симпатичны, но по каким-то причинам они не могут быть вместе как пара. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.