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Минздрав одобрил исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19

Минздрав одобрил проведение клинических исследований комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 "Ультрикс Комби", следует из данных государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Минздрав одобрил исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19
© unsplash
"Оценка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата "Ультрикс Комби" при применении у здоровых добровольцев", - говорится в реестре.

В исследовании примут участие 370 человек, оно продлится до 31 декабря 2024 года.

Ранее масштабные клинические испытания комбивакцины от гриппа и коронавируса провела американская биотехнологическая компания Moderna.

Наука