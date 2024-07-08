Ученые опубликовали рейтинг самых полезных продуктов

Американские ученые из университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси изучили множество исследований на тему здорового питания и составили на их основании рейтинг самых полезных для здоровья продуктов, исходя из содержания в них полезных витаминов и микроэлементов.

© runews24.ru

Всего в список вошло 41 наименование, но в первой десятке не оказалось ни одного фрукта, которые в общественном сознании ассоциируются со здоровой и полезной пищей. Напротив, она состоит преимущественно из различных овощей.

В первую тройку вошли: водоросли, китайская капуста и листья свёклы. А вот лимон оказался лишь на 28 месте, хотя родственный ему лайм занимает аж пятую строчку рейтинга. В ТОП-10 также находятся клубника, грейпфрут и чеснок.

Онколог рассказала, что регулярное здоровое питание служит хорошей профилактикой раковых заболеваний. По мнению американских специалистов, одним из таких продуктов является морковь.