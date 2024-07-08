Куба зарегистрировала собственную вакцину от пневмококковой инфекции

Центр контроля за лекарствами и медицинским оборудованием Кубы зарегистрировал собственную вакцину от пневмококковой инфекции Quimi-Vio. Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети X.

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«Кубинская наука снова это сделала: у нас есть новая вакцина для наших детей», — отметил политик.



Диас-Канель указал, что препарат защищает от пневмонии, менингита, отита и других заболеваний, вызванных пневмококковой инфекцией. Появление Quimi-Vio стало итогом 15-летней работы.

По данным агентства Prensa Latinа, изучение и разработка вакцины стартовали в 2012 году. Клинические испытания препарата проводились в 2018-2019-м, а также в 2023 году. Директор департамента исследований института вакцин Finlay Дагмар Гарсия указала, что Quimi-Vio — комплексный препарат, при его клинических испытаниях в ряде стран были зафиксированы существенные улучшения в части предупреждения респираторных инфекций и детской смертности из-за них.

Между тем Федеральное медико-биологическое агентство РФ заявило, что планирует завершить клинические исследования своей менингококковой вакцины в 2026 году, пишет RT.