Российские ученые впервые в мире создали трансформирующийся протез ноги

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) первыми в мире разработали и создали голеностопный протез-трансформер, который заменяет собой до четырех импортных протезов, не требует дорогостоящего обслуживания в сервисных центрах. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник кафедры "Техническая механика" ЮУрГУ Сергей Сапожников.

"Научные коллективы кафедр "Техническая механика" и "Теория и методика физической культуры и спорта" Южно-Уральского госуниверситета первыми в мире создали протез-трансформер. Он имеет весомые преимущества перед голеностопными протезами известных зарубежных марок. Его характеристики можно регулировать самостоятельно, без дорогостоящих услуг сервисных центров", - сказал собеседник агентства.



Сапожников пояснил, что стоимость одного импортного голеностопного протеза (а их человеку под разные режимы ходьбы нужно до четырех штук) может достигать 500 тыс. рублей. При этом ремонт, настройка и прочее обслуживание протеза возможны только в сервисном центре производителя, обходятся в десятки тысяч рублей, а сейчас из-за санкций сервис вовсе стал ограничен. Также российский протез выполнен из композитных материалов, которые делают его прочнее импортных.

"Дома и при минимальных нагрузках пациент носит один импортный протез, для более интенсивных нагрузок надевает другой, выходя на спокойную прогулку, использует третий, а четвертый ему понадобится для быстрой ходьбы по улице. Все варианты различаются по жесткости, углу наклона стопы и уровню амортизации, а потому не могут заменить друг друга. А наша модель медицинского изделия предусматривает замену пяточной части протеза в зависимости от потребностей пациента. И по механическим параметрам наш протез полностью идентичен стандартным импортным протезам, но при этом универсален", - говорит главный научный сотрудник кафедры "Техническая механика".



По его словам, обладателю российского протеза-трансформера не нужно будет обращаться в сервисный центр. Изделие можно видоизменять самостоятельно. Дополнительно к "домашнему варианту" можно прикрепить снизу резиновый буфер, который поможет сильнее отталкиваться от поверхности при быстрой ходьбе "за счет нужного возрастания жесткости".

Впервые протез-трансформер широкой публике будет представлен на ежегодной международной промышленной выставке "Иннопром", проходящей с 8 по 11 июля 2024 года в Екатеринбурге.

О вузе

ЮУрГУ сфокусирован на развитии проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".