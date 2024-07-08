На Кубе зарегистрировали собственную вакцину от пневмококковой инфекции

Кубинский регулятор - Центр контроля за лекарствами и медицинским оборудованием - зарегистрировал национальную вакцину от пневмококковой инфекции Quimi-Vio. Это достижение науки и медицины отметил президент страны Мигель Диас-Канель.

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"Кубинская наука снова это сделала: у нас есть новая вакцина для наших детей, - написал президент на своей странице в X (ранее Twitter). - Речь идет о Quimi-Vio, которая защищает от пневмонии, менингита, отита и других болезней, вызванных пневмококковой инфекцией". Диас-Канель обратил внимание, что это результат 15-летней работы, и поблагодарил команду, "которая воплотила мечту в реальность".



Как сообщает информационное агентство Prensa Latinа, изучение и разработка вакцины начались в 2012 году под контролем нескольких кубинских учреждений. Агентство приводит слова директора департамента исследований кубинского института вакцин Finlay Дагмар Гарсии, которая отметила, что речь идет о комплексной вакцине, которая уже показала свои результаты при клинических испытаниях в некоторых странах, где она использовалась, в частности, были отмечены существенные улучшения в том, что касается предупреждения заражения респираторными инфекциями и детской смертности из-за них.

Клинические испытания Quimi-Vio проводились в 2018-2019 годах и в 2023 году в кубинской провинции Сьенфуэгос. По словам Гарсии, в рамках испытания в 2023 году в Сьенфуэгосе были привиты более 90% детей в возрасте от 1 года до 5 лет, около 11,6 тыс. человек.

В июне кубинская пресса также сообщала, что вскоре будут проведены исследования Quimi-Vio на предмет ее применения среди более младшей возрастной группы, среди детей в возрасте до 1 года - 2,4 и 11 месяцев.