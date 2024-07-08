Ученые определили лучшее количество секса в неделю и половых партнеров вообще

Группа немецких ученых из Саарского университета установила идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин в глазах окружающих. Отчет ученых был опубликован в журнале Social Psychological and Personality Science.

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Согласно исследованию, общество отходит от стереотипа, который гласит, что люди более благосклонны к сексуально активным мужчинам, а от женщин требуют целомудренности и скромности в любовных утехах. Специалисты установили, что умеренный уровень сексуальной активности в обществе оценивался наиболее благоприятно как среди мужчин, так и среди женщин.

Для первых идеальным число половых партнеров было около 4–5 в течение жизни, с 2–3 случайными сексуальными партнерами и возрастом лишения девственности от 18 до 20 лет. Частота занятия сексом — 4–5 раз в неделю, мастурбация — 3–4 раза в неделю, сексуальное желание — три раза в день.

Для женщин «идеальные» уровни были ниже: около 2–3 сексуальных партнеров за всю жизнь, один–два случайных сексуальных партнера и первый интимный опыт с кем-то в 16–18 лет, пишет Sibnet.

Также, по данным опроса, женщины «в идеале» должны заниматься сексом 3–4 раза в неделю, мастурбировать 2–3 раза в неделю и испытывать сексуальное желание и фантазии дважды в день, заключили ученые.

Ранее стало известно, у жителей какой страны больше всего половых партнеров. Среднестатистический житель Турции за жизнь имеет половой контакт более чем с 14 людьми — это рекорд.

Регулярный секс положительно сказывается на здоровье женщин, заявили ученые Техасского университета в Остине. Их исследование показало, что половая активность значительно влияет не только на физическое, но и на ментальное состояние представительниц прекрасного пола.