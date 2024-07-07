Жара во время беременности может повысить риск развития рака у ребенка

Lancet: воздействие жары на беременную может повысить риск рака у ребёнка. Речь об остром лимфобластном лейкозе — злокачественном заболевании крови и костного мозга. Это наиболее распространённый тип злокачественных новообразований у детей. Чаще всего он бывает в возрасте от 1 до 6 лет. Подробности исследования появились в журнале The Lancet Planetary Health.

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Детали исследования

В основе исследования были записи о рождении детей в Калифорнии (США) с 1982 по 2015 год и данные Калифорнийского онкологического реестра о раке у детей до 14 лет с 1988 по 2015 год.

Учёные сравнили информацию о маленьких пациентах с острым лимфобластным лейкозом и контрольной группе. В последнюю вошло 307 579 детей.

Специалисты оценили температуру воздуха во время беременности, но основное внимание уделили периоду с мая по сентябрь, когда может стоять жара.

Результаты

Специалисты выявили 6849 случаев острого лимфобластного лейкоза у детей, из которых 6258 включили в исследование.

Авторы исследования назвали воздействие жары в первом триместре наиболее критическим, так как именно в этот период беременности происходят самые глубокие изменения в развитии системы кроветворения.

А ранее учёные выяснили, что сидячий образ жизни у детей приводит к необратимым последствиям в будущем.