Развивается деменция: эксперты назвали уменьшающие мозг препараты

Ксанакс и иные седативные медикаменты при длительном приеме могут провоцировать уменьшение мозга. Об этом сообщили эксперты издания Live Science, ссылаясь на данные исследования в Нидерландах.

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Научная работа, в которой задействовали пять тысяч добровольцев, доказала гипотезу об отрицательных эффектах седативных лекарств. По словам экспертов, медикаменты ускоряют естественное уменьшение объема нескольких областей мозга — гиппокампа и миндалевидного тела. У принимавших группу седативных средств также с большей вероятностью возникал риск развития деменции.

Отмечается, что употреблявшие ксанакс и другие подобные препараты люди быстрее утрачивали объем белого вещества в мозге, следует из материала.

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