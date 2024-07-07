Эксперты предлагают пересмотреть критерии ожирения. Это может привести к тому, что у миллионов людей с «нормальным» весом будет диагностировано ожирение. Об этом сообщает Daily Mail.

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Индекс массы тела (ИМТ) был разработан бельгийским математиком в 1830-х годах. С тех пор врачи использовали ИМТ выше 30 как критерий ожирения. Но ИМТ не учитывает распределение жира и массу мышц. Для людей с высоким процентом жира при нормальном весе было введено понятие «скинни фэт» (худой толстый). Для них характерно накопление жира на животе вокруг внутренних органов. Доказано, что это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта, некоторых видов рака и деменции.

Чтобы оценить количество жира вокруг внутренних органов можно использовать МРТ. Но почти такую же точность имеет показатель WHtR — отношение окружности талии к росту. WHtR 0,5 указывает на высокий процент жира вокруг внутренних органов.

Эксперты предлагают диагностировать ожирение, если ИМТ человека выше 25, а WHtR выше 0,5. Тем, у кого при таких параметрах будет диагностирован диабет или гипертония, в будущем быть назначены Оземпик и Вегови. Сейчас эти революционные препараты от диабета и ожирения назначают людям с ИМТ выше 30.