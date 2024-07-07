Ученые озвучили семь лекарств, угрожающих здоровью печени

Ученые изучили людей с больной печенью. Выяснилось, что исследуемые по разным причинам принимали лекарства из списка потенциально гепатотоксичных, в перечне 194 наименования.

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Наиболее опасными из всех этих препаратов названы хлорпромазин, метронидазол, прохлорперазин, изониазид, ставудин, эрлотиниб, леналидомид и талидомид. Ученые проверили надежность полученных данных, в том числе повторили анализ после дополнительной корректировки на диабет, гиперлипидемию и ожирение, поскольку сопутствующие метаболические заболевания могут изменять показатели, связанные с поражениями печени, пишет "Пятый канал".

Перечисленные препараты, по мнению экспертов, имеют прямое отношение к острым печеночным нарушениям. К симптомам таких нарушений могут относиться боли в правом подреберье, желтуха, диспепсия, в некоторых случаях неврологические нарушения.

Ранее "СП" писала, что названа очень популярная приправа, которая провоцирует ожирение и вызывает диабет.