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Ученые выяснили, как курение влияет на когнитивные функции

Курение сильнее других факторов влияет на ухудшение таких когнитивных способностей, как речь, память, внимание, воображение.

Ученые выяснили, как курение влияет на когнитивные функции
© unsplash

Это выяснили европейские ученые в ходе масштабного исследования, Его участниками стали 32 тысячи человек старше 50 лет, проживающие в 14 странах Европы. За ними наблюдали 10 лет. Ученые оценивали их образ жизни, увлечение курением и алкоголем, уровень физактивности, социальные контакты. Плюс - эти люди участвовали в тестах и опросах, позволяющих отслеживать перемены в их когнитивных способностях, пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Итог: за период исследования у тех, кто курил, когнитивные функции понизились на 85% сильнее, чем у тех, кто нет.

Но есть и исключение. Если курящий человек не злоупотреблял спиртными напитками, занимался спортом, много общался, то его когнитивные функции были как у некурящих.

Зухра Павлова напомнила, что чем больше сигарет выкуривает человек, тем меньше объем его мозга.