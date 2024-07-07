Ученые выяснили, как курение влияет на когнитивные функции

Курение сильнее других факторов влияет на ухудшение таких когнитивных способностей, как речь, память, внимание, воображение.

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Это выяснили европейские ученые в ходе масштабного исследования, Его участниками стали 32 тысячи человек старше 50 лет, проживающие в 14 странах Европы. За ними наблюдали 10 лет. Ученые оценивали их образ жизни, увлечение курением и алкоголем, уровень физактивности, социальные контакты. Плюс - эти люди участвовали в тестах и опросах, позволяющих отслеживать перемены в их когнитивных способностях, пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Итог: за период исследования у тех, кто курил, когнитивные функции понизились на 85% сильнее, чем у тех, кто нет.

Но есть и исключение. Если курящий человек не злоупотреблял спиртными напитками, занимался спортом, много общался, то его когнитивные функции были как у некурящих.

Зухра Павлова напомнила, что чем больше сигарет выкуривает человек, тем меньше объем его мозга.