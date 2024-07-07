Как улучшить понимание прочитанной информации

Канадские ученые из Университета Ватерлоо в Онтарио разработали простой метод, улучшающий понимание при чтении текстов. Он ориентирован на цифровые документы, но при необходимости может применяться и для напечатанных на бумаге аналогов. Исследование опубликовано в сборнике материалов Конференции по человеческому фактору в вычислительных системах (CHI).

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Способ заключается в программном ограничении, не позволяющем пользователю выделять больше определенного лимита слов в тексте.

В эксперименте приняли участие 127 человек. Все они прочитали небольшой рассказ, а спустя сутки прошли тест из 20 вопросов на усвоение материала. Добровольцев разделили на три группы: у первой в тексте нельзя было выделять слова вообще, у второй был лимит на маркировку не более 150 слов, а третья могла выделять без ограничений.

Оказалось, что лучше всего историю запомнила группа со средним параметром выделения в 150 слов. Она набрала на 11% больше баллов группы с неограниченной маркировкой и на 19% больше группы, где нельзя было выделять текст.

По словам авторов открытия, они первыми доказали, что ограничение на использование функции выделение текста способно улучшить понимание от прочитанного.

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