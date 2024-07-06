Найдена связь между сном и ожирением

Снотворное Суворексант влияет на обмен жиров и белков во сне. Это свойство позволит использовать препарат для лечения ожирения. Результаты опубликованы в журнале Iscience.

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Орексины — молекулы, отвечающие за поддержание бодрствования. Также они играют важную роль в обмене веществ, например, влияют на аппетит. В 2014 году для лечения бессонницы был одобрен препарат Суворексант. Он блокирует действие орексинов, подавляя поддержание бодрствования.

В новом исследовании ученые оценили влияние Суворексанта на обмен веществ и расход энергии у 14 здоровых мужчин.

Общее время сна не изменилось после приема препарата. Но выросла длительность быстрой (REM) фазы сна. Также Суворексанта усилил окисление жиров во сне. Эффект сохранялся до первого часа после пробуждения. Также он замедлил разрушение белков во сне.

Результаты могут означать, что орексины напрямую влияют не только на сон, но и на обмен веществ. Суворексант может быть полезен для лечения ожирения, считают ученые. Подтвердить безопасность и эффективность этого нужно в дополнительных исследованиях.

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