Ученые обнаружили вторую медсистему, и разработали ее муравьи

Ученые из Университета Вюрцбурга в Германии выяснили, что муравьи еще и операции медицинские проводят: с помощью ампутаций они спасают товарищей от гибели, но также оказывают и другую медпомощь.

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Ученые взяли муравьев и в разных местах повредили ножки, чтобы посмотреть, как будут действовать сородичи. Если ранение было близко к туловищу, то ножку отгрызали в 76% случаев, выживаемость равнялась 95%. Муравей без одной-двух ножек вполне может бегать, но грузы поднимает меньше по весу.

Если травма приходилась на зону ниже «колена», но ножка оставалась, а рана зализывалась, выживаемость составляла 75%. Ученые пробовали сами убирать поврежденные конечности, но выживаемость снижалась, что может быть связано с особенностями циркуляции гемолимфы.

Если муравьев не лечили сородичи, то при ранении ближе к туловищу выживаемость особи составляла 45%, а ниже – 15%.

Руководитель исследовательской группы Эрик Франк подытоживает, что муравьи умеют определять местоположение травмы и, ориентируясь на него, выбирать тактику лечения. Это единственная система медпомощи кроме человеческой, которая известна на данный момент.

Кстати, муравьиные феромоны помогают бороться с клещами, а самими муравьями можно бороться не только химией, но и вполне гуманными способами.