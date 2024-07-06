Ученые научились управлять движением микробов

Исследователи из Университета Аalto в Финляндии нашли способ использовать магниты для управления движением бактерий. Этот метод может стать ценным инструментом для изучения сложных материалов, фазовых переходов и физики конденсированных сред.

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Обычно бактериальные клетки не обладают магнитными свойствами, поэтому магниты напрямую не взаимодействуют с ними. Вместо этого бактерии смешивают с жидкостью, содержащей миллионы магнитных наночастиц. Таким образом, палочковидные бактерии превращаются в немагнитные полости внутри магнитной жидкости.

Когда магниты включают, создавая магнитное поле, бактерии выстраиваются вдоль него. Это происходит потому, что любое другое расположение требует больше энергии.

Сила магнитного поля влияет на степень выравнивания бактерий. Когда магниты выключены, бактерии плавают хаотично. По мере увеличения силы поля бактерии выстраиваются все больше и больше, в конечном итоге двигаясь почти идеальными рядами.

На выравнивание бактерий также влияет их количество. При высокой плотности населения для выравнивания бактерий требуется более сильное магнитное поле. Это связано с тем, что плавающие бактерии влияют на жидкость подобно турбулентности.