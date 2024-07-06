В России создали вакцину от ротавирусов со штаммом табачной мозаики

Ученые из МГУ научили организм человека с помощью специального антигена «запоминать» все ротавирусные штаммы, они предполагают, что их работу можно считать универсальной вакциной от многих ротавирусных заболеваний.

Ротавирус приводит ко многим неприятным и даже печальным последствиям, от гастроэнтерита, диареи, лихорадки до летального исхода. Ежегодно ротавирусная инфекция становится причиной смерти 130 тыс. детей до пяти лет. Существующие вакцины от ротавирусов применяются достаточно успешно, но малоэффективны в развивающихся странах из-за большого количества присутствующих там штаммов.

На кафедре вирусологии биологического факультета МГУ смогли получить антитело против ротавируса А. При прививке у пациентов должны формироваться антитела, умеющие распознавать антиген, например, одной из структур ротавируса. Организм «запоминает» патоген, что поможет в борьбе с вирусом в случае заражения. Исследование опубликовано в журнале Viruses.

Генетическая конструкция получила название универсальный рекомбинантный ротавирусный антиген (URRA, Universal Recombinant Rotavirus Antigen).

При этом в качестве дополнительного компонента (адъюванта) использовали сферические частицы, полученные из вируса табачной мозаики (растительный вирус, инфицирующий табак). Это должно помочь в усилении иммунной реакции и увеличить ее продолжительность.

Серологические исследования (анализ на антитела в сыворотке крови) на живых мышах показали, что вакцина формирует устойчивый иммунитет.