Найдены молекулы, отвечающие за регенерацию клеток мозга

Изменение активности генов может превратить обычные клетки в нервные. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience.

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Глиальные клетки мозга отвечают за обслуживание нервных. Последние отвечают за обработку информации, память и другие функции мозга. При травмах мозга астроциты (один из видов глиальных клеток) могут превращаться в нервные клетки, но возможности этого ограничены.

В предыдущих работах ученым удалось превратить глиальные клетки астроциты в нервные. Для этого они повысили активность гена NEUROG2. Однако механизмы этого процесса не были известны.

В новом исследовании ученые сосредоточились на эпигенетических метках. Эти молекулы меняют активность генов, прикрепляясь к ДНК.

Оказалось, что для перестройки работы генов нужен белок YingYang1 (Инь Ян 1). Он играет важную роль в превращении глиальных клеток в нервные. Открытие ученых может лечь в основу новой терапии травм, инсульта, эпилепсии и других заболеваний, при которых происходит потеря нервных клеток мозга.