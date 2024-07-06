В популярных продуктах ученые нашли опасные химикаты

Согласно исследованию, проведенному британскими учеными, белый рис, кофе, куриные яйца и морепродукты содержат значительно больше токсичных химических веществ, чем многие другие продукты. Такие выводы были сделаны на основании анализов крови и грудного молока 3000 беременных женщин.

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Причиной высокого уровня уровня PFAS (перфторалкилсульфонатов) в этих продуктах, а также в красном мясе, является чрезвычайная популярность этих химикатов в пищевой промышленности благодаря их устойчивости к воде и теплу. Но их накопление в организме может привести к развитию таких тяжелых заболеваний, как рак и врожденные дефекты у новорожденных.

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