Ученые нашли опасные уровни свинца во многих марках тампонов

Исследование Калифорнийского университета, Колумбийского университета и Мичиганского государственного университета, выявило тревожные уровни токсичных металлов, включая свинец, мышьяк и кадмий, в тампонах различных марок. Было протестировано 30 тампонов 14 различных брендов из США, Великобритании и ЕС.

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Концентрация свинца была одинаково высокой во всех образцах, что вызывает опасения из-за его рисков для здоровья, включая воздействие на мозг, почки и иммунную систему. Мышьяк и кадмий, также обнаруженные в повышенных количествах, представляют дополнительную угрозу для здоровья, такую как рак и повреждение почек.

Исследование подчеркивает необходимость дальнейших исследований и нормативного контроля для обеспечения безопасности менструальной продукции и защиты здоровья потребителей.

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