Ученые выявили тысячи генетических вариантов, способствующих развитию рака
Ученые обнаружили более 5000 генетических вариантов, которые способствуют развитию определенных видов рака. Также найдена потенциальная терапевтическая мишень для лечения или даже профилактики этих видов рака.
Исследователи из Института Сенгера вместе с коллегами из Института исследований рака в Лондоне и Кембриджского университета оценили влияние всех возможных генетических изменений в гене-супрессоре опухолей BAP1. Они обнаружили, что примерно пятая часть этих изменений является патогенной, значительно увеличивая риск развития рака легких, головного мозга, кожи и почек.
Полученные результаты, опубликованные в журнале Nature Genetics, находятся в свободном доступе, чтобы врачи могли их использовать для диагностики пациентов и выбора наиболее эффективных методов лечения. Важно отметить, что поскольку были изучены все возможные варианты, результаты применимы к людям с самым разным происхождением.
Исследовательская группа также обнаружила связь между определенными вредными мутациями BAP1 и повышенным уровнем IGF-1, гормона и фактора роста.