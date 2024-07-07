Медики обнаружили лекарство, снижающее риск развития десяти форм рака

Медики из США обнаружили, что прием семаглутида или его аналогов ведет к значительному снижению риска развития сразу десяти различных вариаций опухолей, вероятность развития которых значительным образом повышается при наборе лишнего веса и развитии ожирения. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале JAMA Network Open.

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"Проведенные нами наблюдения показали, что носители диабета второго типа, принимавшие семаглутид или его аналоги, значительно реже страдали от 10 из 13 видов рака, связанных с ожирением. В их число входит рак желчного пузыря, риск развития которого снижался почти втрое, менингома и рак поджелудочной железы, вероятность развития которых снижалась более чем в два раза, рак печени и большое число других опухолей", - пишут исследователи.



К такому выводу пришла группа медиков под руководством профессора Университета Кейс-Вестерн-Резерв Натана Бергера при наблюдениях за жизнью более 1,6 млн носителей диабета второго типа, изначально не страдавших от онкологических заболеваний. Часть из них принимала только инсулин, тогда как другие получали также разные лекарства от диабета, в том числе метформин, семаглутид и его аналоги, начиная с марта 2005 года и по ноябрь 2018 года.

Ученые воспользовались этим для оценки того, как прием этих препаратов влиял на вероятность развития различных форм рака в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для этого ученые проанализировали то, как часто у участников наблюдений развивались 13 различных форм опухолей, частота развития которых значительным образом повышается при наборе лишнего веса и развитии ожирения.

Проведенный исследователями анализ показал, что прием семаглутида и его аналогов значительно снижал риск развития сразу 10 из 13 форм рака по сравнению с тем, как часто они возникали у диабетиков, получавших только инсулин. Это снижение было очень существенным, от 31% для рака почек и до 2,85 раз для рака желчного пузыря, что было в одинаковой степени характерно как мужчин, так и для женщин. Схожие позитивные эффекты были также зафиксированы и при приеме метформина.

При этом медики обнаружили, что риск развития большинства форм опухолей, за исключением рака щитовидной железы, почек и миеломы, значительно сильнее падал при приеме семаглутида и его аналогов, чем при употреблении метформина. По мнению ученых, это говорит в пользу того, что использование аналогов семаглутида для лечения диабета позволит значительным образом уменьшить риск развития большого числа онкологических заболеваний и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

О семаглутиде

Лираглутид, семаглутид и похожие на них лекарства представляет собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.