Японские ученые выяснили, что может стать причиной болезни Паркинсона
Японские ученые выяснили, что нехватка витаминов В2 и В7 в кишечнике является одной из причин, повышающей вероятность заболеть Паркинсоном.
Чтобы это выяснить, ученые проверили образцы кала у больных из Японии, США, Германии и Китая. У больных Паркинсоном была установлена нехватка генов, которые ответственны за выработку упомянутых витаминов.
Болезнь Паркинсона затрудняет двигательную активность, приводит к нарушению мозговой деятельности, а также болям, нарушению сна и другим проблемам со здоровьем.
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