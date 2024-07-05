Первый пациент Neuralink рассказал, чем опасен взлом его мозгового чипа

Ноланд Арбо стал первым человеком, которому успешно имплантировали чип Neuralink в мозг.

В интервью Джо Рогану он заявил, что взлом чипа возможен. Однако, по его словам, на данный момент взлом мало что даст.

«Возможно, вы сможете увидеть некоторые сигналы мозга или данные, которые собирает Neuralink», — пояснил Арбо.



Чип Neuralink размером с монету содержит тысячи электродов, контролирующих и стимулирующих активность мозга.

Информация передается исследователям в цифровом виде. Арбо отметил, что чип помог ему восстановить связь с миром, позволяя управлять курсором на компьютере с помощью мозга.

Он использует чип для отправки сообщений, работы в социальных сетях, чтения комиксов и изучения японского языка.

Арбо также рассказал, что хакеры могли бы управлять его курсором мыши, если бы он был подключен к компьютеру во время взлома. Это могло бы позволить злоумышленникам получить доступ к его сообщениям и электронной почте.

Арбо был предупрежден о рисках до начала исследования, но не беспокоится по этому поводу.