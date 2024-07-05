Ученые выяснили, что будет, если каждый день пить кофе

Учёные выяснили, как ежедневное употребление кофе влияет на давление. Давно известно, что этот бодрящий напиток повышает давление. Поэтому его как таблетку нередко используют в случае, если оно упало. Теперь же медики выяснили, как регулярное употребление кофе сказывается на давлении в долгосрочной перспективе.

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Влияние регулярного употребления кофе на давление

Детали исследования

Исследование провели в Миланском университете Бикокка в Италии. Оно длилось 10 лет. Испытуемыми были 1400 человек. В начале эксперимента им дали заполнить анкету, а потом разделили на 3 группы:

Не пьют кофе;

Выпивают 1–2 чашки в день;

Выпивают 3 и больше чашек.

Затем участников обследовали, в том числе изучили результаты контроля давления в разных условиях, измерили уровень холестерина и глюкозы в крови, а также рассчитали индекс массы тела.

Результат эксперимента

Через 10 лет, в финале эксперимента, здоровье испытуемых вновь проверили. В итоге учёные сделали вывод, что за столь долгий период показатели давления у добровольцев никак не изменились.

При подведении итогов они учли факторы риска: курение и алкоголь. Оказалось, что любители кофе чаще курят и больше выпивают.

Комментарий авторов исследования

«Результаты настоящего продольного исследования окончательно документируют, что привычное потребление кофе оказывает нейтральное воздействие на показатели артериального давления», — заявили авторы исследования.



Между тем любителям кофе по-турецки стоит периодически сдавать анализ на холестерин, предупредила врач-диетолог Елизавета Афинская. А если у вас уже высокий холестерин, она посоветовала не пить больше 4 чашек в день.