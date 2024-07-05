Ученые запечатлели невиданный ранее вид транскрипции генов

Исследователи впервые в истории запечатлели транскрипцию генов в режиме реального времени, что позволило получить беспрецедентное представление о том, как РНК-полимераза (RNAP) инициирует этот процесс. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Structural & Molecular Biology, демонстрирует, как РНК-полимераза кишечной палочки открывает транскрипционный пузырь в течение 500 миллисекунд после связывания с ДНК, что ранее было слишком быстро, чтобы это можно было зафиксировать.

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В исследовании, проведенном под руководством Рут Сэккер и ее команды из Рокфеллеровского университета, использовалась новая роботизированная система, разработанная в Нью-Йоркском центре структурной биологии. Эта технология позволила быстро подготовить биологические образцы для криоэлектронной микроскопии и выявить четыре различных промежуточных комплекса на начальных этапах транскрипции.

Основные результаты исследования свидетельствуют о структурных изменениях RNAP и его взаимодействии с нитями ДНК, что препятствует повторному соединению двойной спирали и формированию стабильного транскрипционного пузырька.

Эта новаторская работа не только разрешает давние споры, но и открывает новые пути для изучения динамических молекулярных взаимодействий, сообщают ученые.