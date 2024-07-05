Ученые из Женевского университета выяснили, как мозг распознает направление взгляда другого человека. Результаты исследования, опубликованные в журнале NeuroImage, помогут лучше понимать аутизм и разрабатывать методы лечения болезни Альцгеймера.

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Взгляд играет ключевую роль в повседневном общении. Наша способность к мгновенной коммуникации зависит от того, насколько эффективно мозг распознает, куда смотрит собеседник. Но как именно мозг обрабатывает эту информацию?

Человеческие лица — одни из первых визуальных раздражителей, которые мы воспринимаем с рождения. Мозг учится распознавать лица и интерпретировать передаваемые ими сигналы. Например, прямой взгляд говорит о желании общаться, в то время как избегание зрительного контакта сигнализирует об обратном.

Ученые из Женевского университета провели исследование, в котором участники наблюдали за 3D-изображениями лиц с разным положением головы и глаз. Анализируя мозговую активность с помощью электроэнцефалограммы, исследователи смогли с высокой точностью определить, в какой момент происходит распознавание направления взгляда.

Исследование также показало, что эффективность распознавания взгляда напрямую зависит от того, насколько человек сконцентрирован на восприятии информации. Новый метод исследования позволил ученым с высокой точностью предсказать, когда участники распознают направление взгляда и головы, даже осознанно это еще не произошло.

Нарушения распознавания направления взгляда наблюдаются у людей с аутизмом, которые часто избегают зрительного контакта. Подобные проблемы возникают и при болезни Альцгеймера, когда по мере прогрессирования заболевания трудности с памятью негативно влияют на социальные связи и приводят к социальной изоляции.

Поэтому понимание того, как мозг распознает направление взгляда, имеет огромное значение. Результаты исследования и примененный метод помогут в ранней диагностике аутизма у детей.

В отношении болезни Альцгеймера одним из ярких симптомов является постепенная утрата способности распознавать лица, даже близких родственников.