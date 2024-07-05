Врачи нашли способ снизить риск переломов у женщин старше 55 лет

Прыжки на одной ноге могут помочь женщинам старше 55 лет снизить риск переломов и укрепить кости, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Bone and Mineral Research. По словам ученых с факультета спортивной и лечебной физкультуры британского Университета Лафборо, такое высокоинтенсивное упражнение улучшает минеральную плотность кости шейки бедра.

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Как сказано в материале, специалисты провели эксперимент с участием 42 женщин в возрасте от 55 до 70 лет, у которых не было противопоказаний к нагрузкам и которые уже как минимум 12 месяцев пребывали в постменопаузе. Отмечается, что в этот период минеральная плотность кости сильно снижается из-за дефицита эстрогена, что приводит к развитию остеопороза.

После всех необходимых обследований участницы в течение полугода должны были прыгать на одной ноге, выбранной исследователями в произвольном порядке. От женщин требовалось делать 50 прыжков несколько раз в неделю с соблюдением правил безопасности, например обязательной пятиминутной разминкой перед упражнением, делением его на три — пять подходов, а при необходимости первое время использовать прочную опору.

Когда участниц через шесть месяцев обследовали снова, было установлено, что высокоударные упражнения значительно улучшили минеральную плотность костной ткани шейки бедра женщин. При этом отмечается, что, хотя у пожилых женщин могут быть опасения по поводу того, что прыжки могут навредить суставам, по словам ученых, такие упражнения безопасны.

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