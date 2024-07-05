В Екатеринбурге растет число онкологических заболеваний, гепатита и сифилиса

Эксперт Роспотребнадзора объяснила, какие внешние причины и факторы приводят к заболеваниям.

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В прошлом году в Екатеринбурге наблюдался рост опасных заболеваний. В частности, увеличилось число случаев рака. Об этом сообщила начальник центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина.

Чаще у жителей уральской столицы в 2023 году диагностировали рак груди, кожи и предстательной железы. Хотя в целом количество смертей от рака снизилось, но рак лёгких, кишечника и желудка остаются самыми смертоносными.

Кроме того, наблюдается рост заболеваемости инфекционными болезнями: в 22,5 раза увеличилось число заболевших коклюшем, в 7,7 раза – хроническим гепатитом C, в 5,9 раза – менингитом. Также наблюдается значительный рост случаев скарлатины, хронического гепатита B, острого гепатита C и сифилиса.

Помимо этого выросло на 8,9% число отравлений: более трети случаев связаны с лекарственными препаратами, более 30% – с наркотиками, чуть меньше – с алкоголем.

Негативно влияют на здоровье жителей Екатеринбурга и внешние факторы: качество воды, повышенный шум, работа во вредных и опасных условиях, канцерогены. Также в 2023 году было изъято почти 2,4 тысячи тонн некачественных продуктов, в основном овощей, фруктов, птицы и яиц, что значительно превысило показатели 2022 года.

Всё это сигнализирует о необходимости принять меры для улучшения качества жизни в Екатеринбурге, а также для профилактики и лечения заболеваний, отметила эксперт Роспотребнадзора на коллегии городской администрации.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что жители Екатеринбурга чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. По данным за 2023 год, в Свердловской области смертность превысила рождаемость в 1,8 раза. Естественная убыль населения составила 2532 человека.