В России создали технологию выращивания растения для регенерации костей

В пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) сообщили, что ученые вуза разработали технологию выращивания соссюреи спорной — растения, благоприятно влияющего на регенерацию костной ткани. Это открытие позволит создать новые препараты для восстановления костей.

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В СибГМУ разработали метод гидропоники и культивирования клеток in vitro, что дает возможность получать биоматериалы круглый год. Хелидоновая кислота, выделяемая из соссюреи, используется для создания хелидоната кальция, ускоряющего регенерацию костей. В чистом виде вещество может применяться как лекарственное средство и костнопластический материал, отметили в пресс-службе.

Научная группа СибГМУ изучает эффективность и безопасность производных хелидоновой кислоты. Фармакоэквивалентность веществ позволит получать большие объемы хелидоната кальция для дальнейших исследований и производства лекарственных средств.