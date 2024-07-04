Ученые выяснили, как муравьи лечат друг друга

Швейцарские и японские ученые выяснили, что муравьи, относящиеся к виду Camponotus floridanus, ампутируют нижние конечности сородичам по медицинским показаниям. Они стали первыми животными после людей, которые проводят данные операции.

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У таких насекомых отсутствует особая железа, свойственная для муравьев. Специалисты провели эксперимент, чтобы выяснить, как данный вид проводит лечение инфицированных особей. Для этого ученые травмировали муравьям ногу в области бедра. Затем они заметили, что здоровые сородичи прокусывали пострадавшим нижнюю конечность выше бедра, чтобы избавиться от нее.

Специалисты предположили, что данный метод лечения эффективнее, чем обработка антибиотическим веществом, которое выделяют муравьи другого вида. Ампутация повысила выживаемость пострадавших особей, пишет Current Biology.

«Муравьи способны диагностировать рану, определять, инфицирована она или стерильна, и лечить ее соответствующим образом в течение длительного времени с помощью других особей. Единственная медицинская система, которая может с ними соперничать, – это человеческая», – отметили ученые.



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