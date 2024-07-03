Курильщики чаще бывают экстравертами, выяснили ученые

Ученые из Португальского католического университета и Университета Вестерн Губернаторс (США) обнаружили, что курящие чаще некурящих бывают экстравертами. Также курение коррелирует с более низкими показателями добросовестности и сговорчивости. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

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В исследовании приняли участие 9918 пожилых людей из 11 европейских стран. Участников попросили рассказать, есть ли у них пристрастие к сигаретам и пройти тестирование по названием Большая пятерка личностных черт или Пятифакторная модель личности Голдберга. Психологическое тестирование определяет, в какой степени определенному человеку присущи открытость, экстраверсия (или интроверсия), доброжелательность, добросовестность и невротизм.

Результаты показали, что курильщикам, в сравнении с некурящими, в меньшей степени были свойственны добросовестность и сговорчивость, а в большей — экстраверсия. Экстраверсия или экстравертность — это один из основных параметров личности, который характеризует направленность интересов и энергии человека на внешний мир.

Авторы исследования предполагают, что относительно низкая добросовестность курильщиков может отражать недостаток самодисциплины и склонность к недооценке долгосрочных рисков такой привычки для здоровья, характерных для импульсивного поведения. Кроме того, сниженная сговорчивость может объяснять, почему курильщики часто не хотят отказываться от сигарет, несмотря на неодобрение общества.

Исследователи также отметили, что наблюдаемая у курильщиков экстраверсия может свидетельствовать о том, что таким людям нравятся социальные аспекты курения (например, принадлежность к определенной социальной группе).