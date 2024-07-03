Ученые обнаружили необычную причину провалов студентов на экзаменах

Австралийские ученые из Университета Южной Австралии и Университета Дикина нашли связь между помещениями с высокими потолками и низкими оценками на экзаменах. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Environmental Psychology (JEP).

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Команда специалистов в областях архитектуры, педагогики и психологии проанализировала данные 15,4 тыс. студентов бакалавриата с 2011 по 2019 год, сравнив результаты экзаменационных тестов с высотой потолков в помещениях, где проходили испытания.

Рассмотрев индивидуальные различия учащихся и их предыдущие результаты за курсовые работы, ученые обнаружили, что студенты набирали более низкие баллы, чем ожидалось, сдавая экзамены в аудиториях с высокими потолками.

Исследователи отметили, что механизм воздействия больших закрытых помещений на психику экзаменуемых пока непонятен. Он может быть обусловлен плотностью размещения людей и плохой изоляцией, которые приводят к колебаниям температуры и влияют на качество воздуха. Все эти факторы могут сказаться на состоянии мозга и тела.

Выводы специалистов подтвердили эксперименты с использованием виртуальной реальности. Команда поместила участников в комнату в цифровом пространстве и меняла ее размеры, отслеживая изменения мозговой активности добровольцев с помощью электроэнцефалографии.

Ученые обнаружили, что даже спокойное нахождение в большом зале вызывает повышенное напряжение в мозге.

По словам исследователей, их открытие поможет обеспечить более справедливые условия для сдачи экзаменов в вузах.