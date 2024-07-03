Студентка из Тюмени создала устройство с ИИ для мониторинга сердца

Студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ) Регина Колчакова разработала устройство по мониторингу сердечно-сосудистой системы с применением искусственного интеллекта (ИИ). Новое устройство не только отслеживает текущие показатели здоровья, но и способно предсказывать возможные сердечные проблемы задолго до появления симптомов.

© Ferra.ru

В отделе медиа и внешних коммуникаций вуза сообщили, что разработка включает блок датчиков, контроллер-обработчик и мобильное приложение, которое передает данные и может активировать помощь при необходимости. Проект успешно прошел испытания, также было разработано мобильное приложение для взаимодействия с устройством и обучена модель искусственного интеллекта.

Запуск серийного производства устройства AIHeartGuard запланирован на конец 2025 года, с целью широкого применения в медицинских учреждениях и домашнем мониторинге здоровья.