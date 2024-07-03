Ожирение предложили лечить гормоном окситоцином

Генетическое исследование, опубликованное в журнале Cell, выявило важнейшую связь между геном TRPC5 и такими состояниями, как ожирение и послеродовая депрессия. Исследователи из Кембриджского университета и Медицинского колледжа Бэйлора установили, что отсутствие гена TRPC5, расположенного на Х-хромосоме, приводит к ожирению, тревожности и проблемам с поведением у пострадавших людей. Более того, у матерей с делецией этого гена также наблюдалась послеродовая депрессия.

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В животных моделях у "генетически сконструированных" мышей, лишенных TRPC5, наблюдались аналогичные симптомы, включая увеличение веса, тревожность и недостаток материнской заботы. Примечательно, что эти эффекты были объяснены влиянием TRPC5 на окситоциновые нейроны в гипоталамусе мозга. Окситоцин, известный своей ролью в эмоциональной связи, как выяснилось, облегчает симптомы, когда восстанавливает работу этих нейронов.

Это открытие открывает новые возможности для лечения ожирения и послеродовой депрессии путем воздействия на окситоциновую систему. Полученные данные подчеркивают "биологическую основу" этих заболеваний и указывают на "потенциальные пути терапевтического вмешательства", прокладывая путь для будущих клинических испытаний по изучению эффективности окситоцина в лечении людей, страдающих этими заболеваниями, пишут ученые.