Врачи стали ближе к созданию вакцины против ВИЧ

Консорциум научных учреждений, включая Scripps Research и Институт Рагона, добился значительных успехов в создании вакцины против ВИЧ. Их исследования рассказывают о многообещающих доклинических испытаниях, свидетельствующих о прогрессе в создании редких антител, эффективных против широкого спектра штаммов ВИЧ.

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Исследования направлены на стимулирование выработки bnAbs, имеющих решающее значение для борьбы с быстрыми мутациями ВИЧ. Используя инновационные схемы иммунизации, исследователи успешно стимулировали иммунные клетки в животных моделях, чтобы они могли превратиться в bnAbs. Эти антитела, например, классов VRC01 и BG18, способны нейтрализовать различные варианты ВИЧ.

Среди ключевых достижений — использование РНК-бустеров для усиления иммунного ответа и изучение роли «зародышевых центров» в созревании антител. Полученные результаты свидетельствуют о том, что «совместные усилия могут произвести революцию в разработке вакцин против ВИЧ», и ожидается, что «дальнейшие клинические испытания будут основываться на этих многообещающих результатах».