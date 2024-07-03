Почему правшей настолько больше, чем левшей — раскрыло новое исследование

Новое исследование ученых Университета Сассекса (Великобритания), вышедшее в Scientific reports, показывает, что правши могут иметь социальные преимущества, пишет Conversation.

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Значительное большинство людей быстрее и точнее распознает лица и эмоции, когда последние попадают в левую часть поля зрения и чаще пользуются правыми рукой и ногой для при движении. Исследования животных показывают, что подобное есть у многих позвоночных. Например, птенцы, у которых один глаз «ведущий», лучше отличают зерна от камешков и с меньшей вероятностью будут съедены. Цыплята с наибольшим преимуществом — это те, которые смотрят одним глазом на землю, чтобы найти еду, а другим — на небо, чтобы высматривать угрозы.

То есть «смещение функций» полушарий мозга развилось, потому что это позволяет двум сторонам мозга одновременно контролировать разное поведение — важная многозадачность. Это также защищает животных от дезориентации. Если бы оба полушария мозга имели равный контроль над критически важными функциями, они могли бы одновременно заставлять организм допускать несовместимые реакции. Таким образом, высвобождаются некоторые ресурсы или «нейронная емкость», позволяя животным эффективнее находить пищу и защищаться от хищников.

Исследования на животных показывают, что для производительности имеет значение наличие, а не направленность (доминирование «лева» или «права») смещения. Но это не объясняет, почему так много людей являются правшами для двигательных задач и лучше распознают лица левой частью поля зрения. Должен быть шанс 50/50 быть левшой или правшой. Однако в животном мире большинство особей вида предпочитают одну сторону. Это говорит о том, что совпадение доминирующей половины с другими в вашей группе может иметь социальное преимущество.

Среди людей при этом в популяции всегда есть значительное меньшинство «левшей», что говорит о том, что эта альтернатива тоже имеет свои достоинства. Преобладающая теория заключается в том, что отклонение дает животным преимущество, создавая элемент неожиданности. Это может объяснить, почему леворукость чрезмерно представлена в профессиональных видах спорта, таких как крикет и бейсбол.

В исследовании приняли участие более 1600 человек всех возрастов и национальностей. У большинства участников наблюдалось стандартное смещение (правша для двигательных задач, левое поле зрения для обработки лиц), левшей было всего 12%. Также у участников оценивалась степень трудностей при социальном взаимодействии. Леворукость оказалась связана со значительно более низкими баллами в социальной адаптации по сравнению с другими группами. Среди них в четыре раза чаще встречались диагнозы «аутизм» или СДВГ.