В американской больнице диалог с пациентами начали вести врачи-голограммы

В США в Ланкастере, штат Техас, больница Crescent Regional Hospital начала предлагать пациентам диалог с врачами-голограммами.

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Поставщиком оборудования для такой телемедицины является нидерландская компания Holoconnects. Голограмма врача появляется в специальном «окне», которое на самом деле — устройство для создания реалистичного 3D-видео Holobox. Врач может находиться за много километров от пациента, но всё видит и полноценно общается с человеком посредством датчиков распознавания лица, видеокамер и прочего оборудования.

Голограмма создаёт впечатление, что живой человек находится в этой установке. На данный момент Holobox используются для консультаций перед операциями, а также после них. В будущем руководство больницы планирует использовать голограммы врачей и для терапевтического приёма.

Вес Holobox составляет 200 кг, высота — около 2 метров. Стоимость одной установки — $42 тысячи.