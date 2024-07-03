Ученые выявили неожиданное полезное свойство сои

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) обнаружили, что потребление большого количества соевых продуктов улучшает мыслительные способности и внимание у детей. Об этом сообщает издание Health News со ссылкой на онлайн-платформу NUTRITION 2024, на которой опубликованы результаты исследования.

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В исследовании приняли участие 128 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Ученые проанализировали информацию из записей о семидневном рационе питания испытуемых для определения количества потребляемых макроэлементов, микроэлементов, витаминов и изофлавонов. Изофлавоны — это полезные природные соединения, которыми богаты соевые бобы и продукты из них (тофу, соевые йогурты и мясо).

В ходе второго этапа ученые оценили общие интеллектуальные способности детей с помощью специальных письменных тестов. Также измерялась способность участников к концентрации внимания. Для этого испытуемых попросили пройти компьютеризированное задание, известное как задача Фланкера Эриксена. Для измерения скорости обработки информации и внимания использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ). Этот метод основан на оценке функции мозга путем регистрации его электрической активности.

Результаты показали, что в целом дети потребляли небольшое количество соевых продуктов, содержащих изофлавоны. Однако участники с большей долей такой пищи в рационе демонстрировали более быструю реакцию во время выполнения заданий на внимание и повышенную скорость обработки информации. Тем не менее, не было обнаружено никакой связи между потреблением изофлавонов сои и общими интеллектуальными способностями.