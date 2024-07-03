Ученые создали сенсор для выявления генов, вызывающих потерю слуха
Ученые из Университета Шарджи разработали биосенсор, способный обнаруживать генетические мутации, ответственные за потерю слуха. Инновационный девайс, использующий наночастицы из серебра, отличается высокой точностью и скоростью диагностики не только генов, вызывающих потерю слуха, но и других заболеваний, таких как рак, болезнь Альцгеймера.
Профессор прикладной физики Университета Шарджи Мунир Гайди описывает разработку как потенциальное преобразование в мировой медицинской диагностике. Биосенсор на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS) не только идентифицирует молекулы на низких концентрациях, но и обладает параметрами, делающими его более сильным и быстрым инструментом детекции.
Новый биосенсор ученых из Шарджи превосходит существующие инструменты по скорости диагностики генов, вызывающих потерю слуха, и обладает высокой стабильностью и чувствительностью для обнаружения различных мутаций.