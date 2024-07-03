Ученые доказали, что прием мультивитаминов повышает риск преждевременной смерти

Исследование Национального института онкологии США, проанализировавшее данные почти 400 тысяч американцев, продемонстрировало, что ежедневный прием мультивитаминных комплексов на протяжении более 20 лет не улучшил продолжительность жизни. Наоборот, у этой группы риск смерти оказался на четыре процента выше, чем у тех, кто не принимал витамины.

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, приняли участие 390 124 человека, респонденты имели средний возраст 61,5 года. На момент начала эксперимента, продолжавшегося более 20 лет, ни у кого из них в анамнезе не было хронических заболеваний.

За это время было зарегистрировано более 160 тысяч случаев смертей, из которых около 50 тысяч были связаны с онкологическими заболеваниями, 35 тысяч — с сердечно-сосудистыми патологиями и девять тысяч — с цереброваскулярными заболеваниями.

Данные исследования показали, что регулярный прием мультивитаминов не оказал практически никакого влияния на показатели летальности. Более того, риск смерти оказался на четыре процента выше у тех, кто принимал витамины.

При учете других факторов риска общая летальность и вероятность смерти от онкологических, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний у этой группы сравнима с показателями тех, кто не употреблял добавки, передает The Gardian.

Ранее другая группа американских ученых опровергла бытующее мнение о том, что мультивитаминные и минеральные комплексы способствуют предотвращению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и способствуют улучшению памяти.