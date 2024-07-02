Ученые выяснили, сколько людей способны испытывать оргазм от щекотки

Ученые из Германии пришли к выводу, что спектр ощущений, способных привести к сексуальной разрядке, гораздо шире, чем считалось ранее. Каждый четвертый респондент заявил, что испытывал оргазм от щекотки хотя бы раз в жизни даже без стимуляции гениталий. Правда, ученые опросили не случайных людей, а более 700 ранее отобранных человек, которые признались, что щекотка — их фетиш.

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«Предыдущие исследования щекотки были в основном сосредоточены на сенсорных последствиях и игровых аспектах. В нашем исследовании мы впервые исследовали роль щекотки в сексуальном контексте», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Шимпэй Исияма, в пресс-релизе по результатам проведенной работы.



Эксперт также пояснил, что щекотка — это интимное занятие, требующее определенного уровня взаимного доверия. Она, по мнению ученого, может сблизить людей и послужить выходом для сексуальной энергии. Однако как именно этот процесс вызывает оргазм, науке только предстоит разобраться.