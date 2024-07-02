Российские ученые нашли способ увеличить контрастность МРТ

Российские химики разработали новый контрастный агент для проведения МРТ

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Учёные Химического института Казанского федерального университета разработали новый тип контрастных агентов для МРТ на основе наночастиц бычьего сывороточного альбумина, допированных ионами марганца (II). Эти наночастицы могут улучшить качество изображений, что поможет врачам лучше диагностировать различные заболевания. Результаты работы опубликованы в престижном научном журнале International Journal of Biological Macromolecules.

Проект поддержали грантом Российского научного фонда и провели совместно с учёными из Института органической и физической химии Казанского научного центра, Казанского национального исследовательского технологического университета и Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева. Применение биомолекул в наноматериалах повышает их биосовместимость, а бычий сывороточный альбумин стал идеальной моделью для этих исследований благодаря своей доступности и низкой стоимости.

Использование белков крови, как BSA, позволяет эффективно связывать ионы металлов и переносить их в организме. При контролируемой денатурации свойства белков можно изменять, создавая наночастицы с размерами около 100 нанометров, что важно для медицинских целей. Эти разработки могут найти применение в биомедицинской диагностике, улучшая контраст между здоровыми и больными тканями на МРТ-снимках, что облегчит выявление различных заболеваний.