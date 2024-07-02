Разработан бионический протез ноги, который значительно ускоряет передвижение

Ученые из США создали бионический протез ноги, который может управляться исключительно нервной системой. В журнале Nature Medicine были опубликованы результаты исследований, согласно которым семь испытуемых увеличили скорость ходьбы на 41% в сравнении с обычными протезами.

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Профессор Хью Герр из Массачусетского технологического института, который и возглавил этот проект, разработал нейроинтерфейсы, которые позволяют использовать остатки мышц для управления протезом. Эта технология, в частности, позволяет гораздо лучше адаптироваться к неровной поверхности и преодолевать препятствия.

Пока что испытания были проведены на 14 людях, у которых ампутирована одна из ног, но результаты уже можно назвать многообещающими.

Сообщалось, что в Москве собираются открыть завод по производству протезов.

Стало известно, что реабилитационный центр в Колмне смог ускорить производство протезов для ветеранов СВО с полугода до нескольких недель.